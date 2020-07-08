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События Сегодня, 10:0558
Главную версию самоубийства матери, которая перед смертью задушила сына в Харькове назвали в полиции

Жительница Харькова, тело которой вместе с телом 10-летнего сына нашли в собственном доме могла убить ребенка из-за проблем с деньгами.

Такую версию озвучили в полиции. 

Об этом сообщает ТСН.

"В предсмертной записке она просила прощения у родных и просила никого не винить. Следствие рассматривает несколько версий обстоятельств. Среди них как кредитные задолженности, так и другие неурядицы в жизни. Довольно нормальная семья, каждый полнолетний член семьи работает", - рассказал глава Новобаварського отдела полиции Игорь Лукьянов.

Однако подробности проблем с деньгами или другие детали предсмертной записки покойной правоохранители не уточнили. 

Известно, что 37-летняя женщина была швеей, проживала в одном доме с матерью и братьями. У нее есть и младший сын, который на момент трагедии в доме отсутствовал - обоих детей женщина воспитывала без мужа. 

Полиция считает, что на такой шаг она пошла из-за отчаяния. Примечательно, что о психических расстройствах у нее известно не было. В то же время соседи утверждают, что женщина была заботливой мамой, дети выглядели ухоженно, а старший задушенный сын Никита хорошо учился в школе. Семья производила хорошее впечатление даже несмотря на то, что ее члены не общались с соседями. 

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Теги: news, новости, Украина, Харьков, Самоубийство, 7dniv, 7dnivinfo  
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