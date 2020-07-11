Въезд в Россию с тестом на коронавирус разрешили Украинцам

С сегодняшнего дня Россия начинает открывать границы для иностранцев, в том числе и украинцев.

Въезд будет осуществляться по новым правилам. Они описываются в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Документ за подписью Поповой был подготовлен по той причине, что Москва с 15 июля планирует возобновлять международное авиасообщение. Что касается автомобильных, пеших и других пунктов пропуска точных данных пока нет.

В постановлении указывается, что иностранные граждане смогут въехать в Россию при наличии негативного ПЦР-теста на коронавирус. Такая справка должны быть на английской или русском языке. Если иностранец получит справку за границей, то она должна быть не старше трех суток. Если же иностранец не взял ее на родине, он сможет сдать анализы и по приезду в Россию, на это будет отводиться три дня.

Российских работодателей глава Роспотребнадзора обязала проверять наличие ПЦР-тестов у иностранных граждан, которые у них трудятся и приехали из-за рубежа.

Аналогичные обязательства накладываются и на граждан России. Они тоже должны будут сдавать ПЦР-тесты. В противном случае, если гражданин не хочет делать исследование, он обязан будет самоизолироваться на 14 суток дома.

Для россиян ПЦР-тесты бесплатные по месту регистрации или проживания. Для иностранцев - платные. Дефицита тестов в государственных клиниках, по нашим данным, нет. Но желающие могут отправиться и в частную клинику. В платном подмосковном центре забор крови на антитела и исследование стоит 1400 рублей (540 гривен), ожидание составит до двух суток.

В связи с нововведением в донецких и луганских пабликах стали очень активно обсуждать, что теперь и их в Россию будут пускать только с ковид-тестом или же его придется делать уже в РФ. В антикоронавирусном штабе при губернаторе Ростовской области нам сообщили, что постановление в регионе вступит в силу, когда его примет их правительство. На данный момент оно не принято. Будет ли принято и когда, или не будет вовсе - информацией не располагают.

В связи с тем, что постановление главы Роспотребнадзора пока не имплементировали в Ростовской области, сегодня въезд из "ЛДНР" в РФ осуществляется в прежнем режиме: без самоизоляции, без обязательства сдавать тест на ковид по приезду. Дончане, которые пересекали границу сегодня, подтвердили эти сведения.