Фонд государственного имущества Украины 15 июля проводит аукцион по приватизации гостиницы "Днепр"

На данный момент лидирующая ставка превысила стартовую цену в 9 раз.

Лидирует ставка на сумму 711 млн гривен.

Аукцион проходит в прямом эфире на странице Фонда госимущества в Facebook.

Сообщается, что в торгах принимают участие 29 участников. Максимальная ставка по состоянию на 12:45 составляет 711 млн гривен, минимальная - 130 млн. При этом ставки уже ниже не могут быть, для каждого участника его предыдущая ставка является низшей планкой. То есть далее он может ставить только выше, чем предложил.

Уже зафиксировано шесть ставок. Аукцион идет так, что первыми ставки ставят в каждом раунде те, кто предложил наименьшую сумму. Тот, кто предложил самую большую сумму войдет в торги последним.