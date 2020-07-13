Штрафовать за отсутствие масок у посетителей предлагают владельцам общественных мест

Кабинет министров Украины предлагает парламенту установить штраф от 3400 до 5100 гривен для собственников общественных мест за то, что посетители не соблюдают масочный режим.

Соответствующий проект закона одобрили на заседании правительства в среду, 15 июля.

Как говорится в пояснительной записке, предлагается штрафовать предприятия, предпринимателей, учреждения и организации, которые пустили в помещение человека без надетого респиратора или маски.

За это могут наложить штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 3400 до 5100 гривен).

Другой одобренный законопроект предлагает сократить штраф для украинцев за несоблюдение масочного режима в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-255 гривен).