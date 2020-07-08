Миллиард гривен превысила цена отеля "Днепр" на аукционе

На аукционе по приватизации гостиницы "Днепр" в центре Киева за него предложили более 1 млрд гривен.

На данный момент такие деньги готовы заплатить два участника.

Торги транслируют на странице Фонда государственного имущества в Facebook.

В частности, цена за отель "Днепр" превысила отметку в 1 млрд гривен в ходе второго раунда торгов. Впереди еще один раунд.

Отметим, в сегодняшнем аукционе принимают участие почти три десятка участников. Сразу с начала торгов цена превысила стартовую в 9 раз. Гостиница находится в самом центре Киева, в ней 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.