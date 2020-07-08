Более чем за 1 млрд гривен продали отель "Днепр" в центре Киева

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины провел аукцион по продаже 100% пакета акций АО "Отель "Днепр".
Гостиница продана за 1 111 111 222, 22 гривен.
ФГИ вел онлан-трансляцию аукциона.
Стартовая цена на аукционе составляла 80 923 400 гривен.
Аукцион проходил в три этапа. В итоге победителем стало ООО "Смартленд"
Компания предложила на 111,11 гривен больше, чем ООО "Инвестиционная украинская группа".
По данным аналитической системы YouControl, уставный фонд ООО "Смартленд" составляет 11,302 млн грн. Компания зарегистрирована в Броварах в 2013 году. Основной вид деятельности - "Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества". Директор компании - Максим Терещук. Конечным бенефициарным владельцем компании является Алексей Игунин.