В Киеве полиция нашла похищенного бизнесмена

Полиция нашла бизнесмена Серия Ткаченко, которого 1 июля похитили в Киеве неизвестные.

Правоохранители также разыскали и задержали похитителей.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По словам Геращенко, злоумышленники две недели держали похищенного Ткаченко в подвале на территории Голосеевского района столицы. Предпринимателя приковали к батарее, пытали, били и издевались над ним, требуя деньги.

"Сейчас с ним работают медики. Его жизни ничего не угрожает. Сегодня вечером он будет уже в кругу родных", - добавил он.

Геращенко добавил, что злоумышленников ждет длительный срок тюремного заключения за похищение и пытки человека.