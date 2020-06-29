Новые санкции против России ввели США

Соединенные Штаты ввели санкции против трех физических и пяти юридических лиц, связанных с приближенным к президенту России Владимиру Путину бизнесменом Евгением Пригожиным.

Санкции введены в отношении организаций в Судане, Гонконге и Таиланде.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов США.

Отмечается, что данные организации и лица причастны к вооруженному конфликту на Донбассе и вмешательству в американские выборы, а также помогали Пригожину уклоняться от ранее введенных санкций со стороны США.

Под санкции, в частности, попали граждане России Игорь Лавренков и Михаил Потепкин, Андрей Мандель (гражданство не указано), а также компании ООО "М Инвест", связанная с ней Meroe Gold Co. Ltd, Shen Yang Jing Cheng Machinery Imp&Exp. Cо., Limited, Shine Dragon Group Limited и Zhe Jiang Jiayi Small Commodities Trade Company Limited.

Отметим, Пригожин фигурировал в расследовании американского спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Спустя два года Пригожину и еще 12 россиянам выдвинули обвинение по статьям "сговор против США" и "мошенничество".