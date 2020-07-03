До осени будет подписано соглашение между Украиной и Словакией о функционировании аэропорта «Ужгород»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со словацким коллегой Иваном Корчоком вопросы возобновления функционирования международного аэропорта "Ужгород" и состояние работы над проектом двустороннего Соглашения о регулярном авиасообщении.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе МИД.

"Украина выполнила требования для подписания соглашения и ожидает от Словакии оперативного завершения внутригосударственных процедур по подготовке документа к подписанию", - отметил Кулеба.

Корчок заверил, что работа над соглашением является приоритетом для словацкой стороны, учитывая предыдущие договоренности подписать документ во время официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Словакию, который запланирован на осень.

Напомним, 10 июня украинское правительство одобрило проект соглашения об использовании части воздушного пространства Словакии в аэропорту Ужгорода, что позволит разблокировать его работу.

Стороны планируют подписать соглашение в рамках официального визита Зеленского в Словакию.

Как известно, взлетная полоса ужгородского аэропорта заканчивается на границе со Словакией: самолеты взлетают и заходят на посадку через воздушное пространство Словакии.

Для полноценной работы аэропорта "Ужгород" необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словацкой Республикой, которая должна определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии.

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