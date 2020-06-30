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7,1 млн грн на закупку оборудования и лекарств для медучреждений выделила "Дарница"

Фармацевтическая компания "Дарница" за последние четыре месяца 2020 года выделила 7,1 млн грн на приобретение аппаратов ИВЛ, оборудования для первичного определения заболевания коронавирусной инфекции и лекарств для медицинских учреждений и благотворительных организаций.

Об этом сообщает пресс-служба компании. 

По словам главы совета директоров Darnitsa Group Дмитрия Шимкива, в июле в Украину прибыли три аппарата ИВЛ марки Avea (Vyaire Medical Inc., США), которые вскоре начнут работу в Александровской, Киевской городской клинической больнице №4 и Киевской городской клинической больнице №9.

Оборудование предназначено для обеспечения искусственной вентиляции легких больным в тяжелом и критическом состояниях.

"Как ответственный бизнес "Дарница" разделяет вызовы, стоящие перед обществом. Поэтому мы системно помогаем медицинской сфере и пациентам в самых тяжелых ситуациях. За последние четыре месяца мы оказали помощь в размере 7,1 млн грн, в частности, это оборудование для анестезии и реанимации и медицинские препараты для пострадавших от стихийного бедствия на Прикарпатье. Также мы передали лекарства для детей с хроническими системными заболеваниями соединительной ткани, которые нуждаются в поддерживающей терапии и находятся на лечении в Институте педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины и Западноукраинском специализированном детском медицинском центре", - отметил Шимкив.

В свою очередь директор благотворительного фонда Zagoriy Foundation Евгения Мазуренко подчеркнула, что фонды, вне зависимости от направленности своей деятельности, всегда должны реагировать на актуальные запросы общества.

"Пандемия COVID-19 стала вызовом для медицинской системы. Мы собрали отзывы врачей и выбрали лучшее оборудование для ИВЛ, которое поможет спасать жизни пациентов не только во времена эпидемии, но и после ее преодоления. Миссия Zagoriy Foundation - развивать культуру благотворительности. Но независимо от миссии, фонды должны реагировать на актуальные запросы общества. Противодействие последствиям эпидемии - один из таких вызовов ", - добавила Мазуренко.

Отметим, что "Дарница" и Zagoriy Foundation во второй раз инициируют закупку оборудования для столичных больниц.

Весной три аппарата искусственной вентиляции легких были переданы Киевской городской клинической больнице скорой помощи, а для Киевской городской клинической больницы № 4 приобретен экспресс-анализатор для первичного определения заболевания коронавирусной инфекцией.

В целом, по словам Шимкива, в рамках борьбы с пандемией COVID-19 "Дарница" совместно с благотворительным фондом Zagoriy Foundation приобрела шесть аппаратов ИВЛ.

Кроме того, компания откликнулась на инициативу Общества Красного Креста и безвозмездно передала лекарства пострадавшим от наводнения на Прикарпатье, а также семьям с приемными детьми, которыми занимается БФ "СОС Детские городки Украина".

Напомним, фармацевтическая компания "Дарница" с 1998 года является лидером в Украине по объему продаж лекарств в натуральном выражении.

По итогам 2019 доля "Дарницы" составила 13,76%.

Стратегические направления - кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании "Дарница" - семья Загорий.

Благотворительный фонд Zagoriy Foundation был создан в 2015 году Глебом, Катериной и Владимиром Загориями для реализации благотворительных проектов. Приоритетным направлением деятельности Фонда является развитие культуры благотворительности. В этом направлении Фонд реализует системные проекты и отдельные активности.

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Теги: news, новости, Украина, Дарница, 7dniv, 7dnivinfo  
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