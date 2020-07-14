Партия Порошенко митингует против отсрочки ликвидации русских школ

В четверг, 16 июля, у здания Верховной Рады в 09:00 началась акция протеста "Руки прочь от языка", организованная партией "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Организаторы акции протестуют против законопроекта №2362 Бужанского, который предусматривает отсрочку перехода русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 до 1 сентября 2023 года.

Выступая на митинге нардеп от "Евросолидарности" Ирина Геращенко вызвала Бужанского на дуэль. Она предложила ему написать диктант по русскому языку.

"Он не знает русского языка, я напишу этот диктант гораздо лучше. Это меченая кремлёвская карта", - заявила Геращенко.

На это уже отреагировал сам Максим Бужанский: "Ирина Геращенко вызвала меня на дуэль, диктант по русскому языку. Говорит, напишу его лучше Бужанского. Да. Так же, она лучше чем я споёт, нарисует рушнык, толкнет ядро, сделает сальто и прыгнет через козла".

На митинге выступил и Владимир Вятрович.

Он анонсировал, что завтра, 17 июля, под Верховной Радой повторно состоится акция протеста "Руки прочь от языка".

"Сегодня они сняли с повестки дня закон Бужанского, это наша небольшая победа, но они его должны рассмотреть завтра. Поэтому мы должны, все вместе собраться завтра ещё раз", - призвал Вятрович.

Очень показательные плакаты на акции партии Порошенко. Например, "хочешь русский мир - езжай в Донецк".





