Белого пассажира в метро избивали и душили черные копы в Нью-Йорке

В социальных сетях появилось видео, как чернокожие полицейские в Нью-Йорке избивают белого человека в метро.

Правоохранители попытались выгнать его, а когда он начал сопротивляться, то избили его до крови и пускали ему в лицо слезоточивый газ.

Видеоролик полностью обнародован на Youtube-канале The Legal Aid Society.

Так, на ролике запечатлено шокирующее зрелище. Темнокожий полицейский подошел к мужчине в вагоне поезда и попытался вывести его. Когда тот начал сопротивляться и отказался выходить сотрудник полиции начал его избивать. На следующей станции он "выкинул" пассажира из вагона, а следом за ним - его сумки, после чего продолжал избивать его. К полицейскому присоединились еще трое страж порядка. Они пытались душить мужчину и применяли болевые приемы.