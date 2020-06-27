 

Украину поделят на четыре зоны: детали будущих изменений по карантину

События Сегодня, 14:4270
Украину поделят на четыре зоны: детали будущих изменений по карантину

В рамках будущих изменений, которые касаются карантина в Украине, все регионы поделят на четыре зоны.

В каждой из них будут определены четкие критерии по ограничениям.

Об этом на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает сайт президента

По его словам, в Кабинете министров уже подготовили постановление с изменениями в режим карантина в Украине. Согласно документу, регионы будут разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". В каждой из них будут действовать четкие критерии относительно ограничений.

Также сообщается, что ограничительные меры будут вводить в зависимости от ситуации, возникающей в том или ином населенном пункте области.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, 7dniv, 7dnivinfo  
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