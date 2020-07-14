"Зеленый список" стран обновил ЕС

Европейский союз обновил так называемый "зеленый список" стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию стран-участниц ЕС.
Как и предполагалось, Украины в этом списке пока нет.
Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.
Сообщается, что список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки, продолжат пересматривать каждые две недели. Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендациях, с 16 июля участники ЕС должны постепенно снимать ограничения на внешних границах для граждан следующих третьих стран:
- Алжир
- Австралия
- Канада
- Грузия
- Япония
- Марокко
- Новая Зеландия
- Руанда
- Южная Корея
- Таиланд
- Тунис
- Уругвай
- Китай (при условии подтверждения взаимности)
При этом граждане Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС.
Отметим, по сравнению с предыдущим списком от 30 июня из него исключили Черногорию и Сербию. Таким образом, туристы их этих стран не смогут свободно попасть в страны ЕС.