"Зеленый список" стран обновил ЕС

Европейский союз обновил так называемый "зеленый список" стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию стран-участниц ЕС.

Как и предполагалось, Украины в этом списке пока нет.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета Европы.

Сообщается, что список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки, продолжат пересматривать каждые две недели. Исходя из критериев и условий, изложенных в рекомендациях, с 16 июля участники ЕС должны постепенно снимать ограничения на внешних границах для граждан следующих третьих стран:

Алжир

Австралия

Канада

Грузия

Япония

Марокко

Новая Зеландия

Руанда

Южная Корея

Таиланд

Тунис

Уругвай

Китай (при условии подтверждения взаимности)

При этом граждане Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться в качестве резидентов ЕС.

Отметим, по сравнению с предыдущим списком от 30 июня из него исключили Черногорию и Сербию. Таким образом, туристы их этих стран не смогут свободно попасть в страны ЕС.