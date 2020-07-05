Данные о вакцинах от коронавируса пытаются выкрасть хакеры

Связанные с Россией хакеры предпринимают попытки выкрасть данные о вакцинах от коронавируса, которые разрабатываются в Великобритании, США и Канаде.

Зафиксированы хакерские атаки с использованием вредоносных программ и фишинга.

Об этом говорится в совместном заявлении Британии, США и Канады, опубликованном на сайте британского Национального центра кибербезопасности (NCSC).

В заявлении говорится, что хакерские атаки осуществляет группировка APT29 , которая также известна как Cozy Bear. По словам, директора по операциям NCSC Пола Чичестера, хакеры почти наверняка действуют в составе российских спецслужб.

"Мы осуждаем эти гнусные нападения на тех, кто выполняет жизненно важную работу по борьбе с пандемией коронавируса", - заявил он.

Как пишет Reuters, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уже опроверг обвинения, которые "не подкреплены доказательствами".

В заявлении NCSC уточняется, что хакеры использовали фишинг и вредоносные программы.

"APT29, вероятно, продолжит атаковать организации, участвующие в исследованиях и разработках вакцин против COVID-19", - говорится в сообщении.

На информацию о российских кибератаках отреагировал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который подчеркнул необходимость привлечения к ответственности причастных.

"Украина на протяжении многих лет переживает российские кибератаки и настаивает, что международное право должно полностью применяться к киберпространству", - заявил он в Twitter.