Фанаты Порошенко буквально показали, что будет с Зеленским

Митингующие принесли на пикет странный портрет президента Украины. Между строк явно читается угроза главе государства.

Как сообщает информационное издание "SP SPAR", недавно стало известно, что сторонники партии "Европейская солидарность" устроили пикет и принесли на него необычное изображение президента.

Согласно сведениям первоисточника, на митинге люди держали большой портрет президента Украины Владимира Зеленского, с настоящим патроном на голове. А именно, патрон был приклеен на лбу изображения президента Украины.

Исходя из имеющихся данных, новый митинг проходил возле Верховной Рады Украины. Мероприятие было организованно гражданами поддерживающими партию "Европейская солидарность", которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко.

Важно заметить, что митинг был направлен на поддержку украинского языка и введения обучения, в общеобразовательных учреждениях, исключительно на украинском языке.

Напомним, что накануне украинский депутат фракции "Народного фронта" Леонид Емец сделал колкое заявление в сторону русскоязычных граждан. А именно, политик заявил, что русский язык является "языком животных".

Напомним, что недавно в Верховной Раде Украины решили утвердить новый законопроект относительно разговорного языка.

Так, в правительстве планировалось отложить перевод существующих русскоязычных школ на полностью украиноязычное обучение.

Если быть точными, то законопроект предлагает перенести на 2023 год переход школ с русским языком обучения на новые учебные планы. Данные планы предусматривают большую долю преподавания на украинском.

Из-за митингов и недовольства среди населения, правительство страны приняло решение пересмотреть вышеуказанные сроки перевода школ на украиноязычное обучение.

В данный период времени известно, что общеобразовательные учреждения Украины могут перейти на новые стандарты уже с первого сентября 2020-го года.