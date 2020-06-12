В Германии начали бесплатно раздавать авто

Так, в последнее время в Германии сильно увеличился спрос на электромобили.

Рынок стремительно меняется и уже сейчас среди населения страны огромной популярностью пользуются электрокары. Подобные изменения связаны в первую очередь с тем, что на электромобили значительно снизились цены, пишет Hyser.

Начиная с прошлого года, в Германии начали действовать субсидии на приобретение электромобилей в лизинг. Так, благодаря подобной программе, один из местных дилеров Autohaus Koenig начал предоставлять автомобили Renault Zoe практически бесплатно.

При покупке электромобиля у клиента даже нет необходимости тратиться на первоначальный взнос. Затем платеж за автомобиль составляет всего ничего – 69 евро в месяц в течение трех лет.

Как только лизинговая программа будет закончена, клиенты смогут выкупить автомобиль всего за 12 999 евро вместо рекомендованной цены 27 675 евро на Renault Zoe.

Дилер Autohaus Koenig, который имеет сразу несколько десятков салонов по всей Германии рассказал о том, что всего за первые 20 дней новых условий для покупки электромобилей, они смогли продать около 300 электрокаров Renault.

По заявлению компании они могли бы достигнуть и более впечатляющих результатов, но на данный момент у них попросту не хватает продавцов-консультантов для всех желающих.

Если говорить о миниатюрных электрокарах, то помимо Renault Zoe, в Германии также доступен к покупке электромобиль – Smart. Тут платеж уже будет составлять около 9,9 евро в месяц, но при этом придется платить первоначальный взнос.

При этом аналитики авто рынка уже не в первый раз говорят о том, что для сохранения столь же высокого спроса на электромобили они должны стать дешевле. Все дело в том, что подобные акции от государства есть далеко не везде, да и к тому же они являются временной мерой.

Сами автопроизводители говорят о том, что сейчас производство электрокаров невыгодно и для того, чтобы оптимизировать производство и сделать электрокары такими же по цене, как их бензиновые собратья, потребуется еще около 5 лет.