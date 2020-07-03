В Днепропетровской области разоблачили банду которая похищала и пытала людей

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили банду, которая в течение нескольких лет занималась разбойными нападениями, вымогательством, а также похищением и пытками людей.

В банду входили не менее 10 человек, пока удалось задержать пятерых.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Правоохранители задержали лидера банды - 45-летнего жителя области, который имеет богатую криминальную историю. Еще один задержанный находится в международном розыске.

Всем задержанным членам банды уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Злоумышленникам грозит до 10 лет тюремного заключения. Троих задержанным уже отправили под стражу, еще двоим - меры пресечения изберут сегодня.