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События Сегодня, 18:5359
В Днепропетровской области разоблачили банду которая похищала и пытала людей

В Днепропетровской области правоохранители разоблачили банду, которая в течение нескольких лет занималась разбойными нападениями, вымогательством, а также похищением и пытками людей.

В банду входили не менее 10 человек, пока удалось задержать пятерых.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины

Правоохранители задержали лидера банды - 45-летнего жителя области, который имеет богатую криминальную историю. Еще один задержанный находится в международном розыске.

Всем задержанным членам банды уже сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 127 (пытки) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием). Злоумышленникам грозит до 10 лет тюремного заключения. Троих задержанным уже отправили под стражу, еще двоим - меры пресечения изберут сегодня.

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