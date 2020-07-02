Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило проведение обысков в здании Окружного административного суда Киева.

При этом детали обысков в НАБУ не сообщили.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Обыски проводятся в помещениях ОАСК и Государственной судебной администрации.

"Детективы НАБУ осуществляют санкционированные обыски… для изъятия предметов, вещей и документов, которые могут иметь значение для уголовного производства", - говорится в сообщении.

При этом в НАБУ пообещали сообщить детали обысков позже.



