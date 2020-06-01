В Киеве возле метро "Шулявская" произошел взрыв

В Киеве сегодня вечером прогремел взрыв на проспекте Победы.

У входа на станцию метро "Шулявская" взорвался неустановленный предмет.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

На место немедленно прибыли подразделения полиции и взрывотехники, которые обнаружили пострадавшего. Мужчину с телесными повреждениями госпитализировали, его личность устанавливают.

Предварительно, взрыв произошел в мусорной урне.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, взрывом были повреждены окна станции метро. Сейчас метрополитен работает в обычном режиме, а станция открыта для пассажиров. Кличко добавил, что пострадавший мужчина получил травму ноги.