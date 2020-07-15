Сеть частных видеокамер в государственную систему хотят внедрить в МВД

В МВД подготовили законопроект, который позволит соединить сеть частных и государственных видеокамер в одну систему наблюдения.

Ведомство рассчитывает таким образом значительно снизить уровень уличной преступности

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина 24".

По его словам, один из крупных ТРЦ Киева уже дал согласие подключить свои камеры к государственной системе.

"Относительно борьбы с уличной преступностью. Я прошу владельцев всех ресторанов и торговых центров, подключайте ваши видеокамеры к системам "Безопасный город" ваших городов, чтобы мы могли увеличить количество камер", - заявил Геращенко.

По его словам, только в Киеве работает сегодня 6700 видеокамер, установленных за счет городского бюджета. В городах других стран общее количество камер достигает нескольких миллионов.

"Невозможно преступнику будет что-то сделать. Каждый его шаг будет виден с 10-ти точек. Мы стремимся к этому. Мы готовим закон, который будет называться "Безопасное государство", - добавил он.