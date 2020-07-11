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Запрет на въезд иностранцев продлила Румыния

Правительство Румынии приняло решение продлить въезд на территорию страны иностранцам до 15 августа, в том числе и для украинцев.

Однако транзит через страну возможен.

Об этом сообщает посольство Украины в Румынии. 

Отмечается, что на территорию страну могут въезжать:

  • члены семьи граждан Румынии;
  • члены семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, имеющие право на проживание на территории Румынии;
  • те, у кого есть долгосрочные визы, вид на жительство или документ эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС;
  • лица, въезжающие в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом;
  • дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь;
  • лица в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты;
  • пассажиры, путешествующие по императивным мотивам;
  • лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам;
  • иностранцы и лица без гражданства, которые путешествуют с целью обучения;
  • иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные работники, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом;
  • иностранцы и лица без гражданства, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта;
  • члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии.

Транзит по территории Румынии разрешен только при следующих условиях:

  • только в непрерывном порядке и исключительно по маршруту, утвержденному компетентными органами Румынии - карта;
  • при наличии соответствующих документов, подтверждающих транзитную цель поездки и дающих основания для въезда в страну следования;
  • транзитный проезд в страны, в частности Республики Болгария, с туристической целью возможен при наличии документов, подтверждающих цель поездки (туристический ваучер, бронирование гостиницы и т.д.) и дающих основания для въезда в страну следования.
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