Запрет на въезд иностранцев продлила Румыния

Правительство Румынии приняло решение продлить въезд на территорию страны иностранцам до 15 августа, в том числе и для украинцев.

Однако транзит через страну возможен.

Об этом сообщает посольство Украины в Румынии.

Отмечается, что на территорию страну могут въезжать:

члены семьи граждан Румынии;

члены семьи граждан других государств-членов ЕС, Европейского экономического пространства или Швейцарии, имеющие право на проживание на территории Румынии;

те, у кого есть долгосрочные визы, вид на жительство или документ эквивалентный виду на жительство, выданный компетентными органами или другой эквивалентный документ, выданный компетентными органами других государств, согласно законодательству ЕС;

лица, въезжающие в Румынию с профессиональной целью, что подтверждается полученными визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом;

дипломатический или консульский персонал, персонал международных организаций, военный персонал или персонал, который может обеспечивать гуманитарную помощь;

лица в режиме транзита, в том числе репатриированные в рамках получения консульской защиты;

пассажиры, путешествующие по императивным мотивам;

лица, нуждающиеся в международной защите или по другим гуманитарным причинам;

иностранцы и лица без гражданства, которые путешествуют с целью обучения;

иностранцы и лица без гражданства, высококвалифицированные работники, если их трудоустройство необходимо с экономической точки зрения, и деятельность не может быть отложена или проводиться за рубежом;

иностранцы и лица без гражданства, трансграничные работники, сезонные сельскохозяйственные работники, персонал морского и речного транспорта;

члены международных спортивных делегаций, участвующих в спортивных соревнованиях, организованных на территории Румынии.

Транзит по территории Румынии разрешен только при следующих условиях: