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События Сегодня, 08:0062
Растрату госсредств на реконструкции аэропорта

В Закарпатской области правоохранители разоблачили растрату бюджетных средств на реконструкции международного аэропорта "Ужгород".

В растрате подозревают должностных лиц коммунального авиапредприятия.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины

В 2016 году коммунальное предприятие объявило тендер на выполнение реконструкции аэропорта стоимостью 7 млн гривен. Следствие подозревает, что должностные лица предприятия вступили в сговор с подконтрольной фирмой-подрядчиком для присвоения части выделенных средств.

"Для реализации сделки злоумышленники внесли в акты выполненных работ заведомо ложную информацию. Руководитель структуры, несмотря на очевидные нарушения условий тендера, подписал акт с выводом о надлежащем выполнении услуг по реконструкции", - рассказали в СБУ.

Экспертиза установила, что противоправные действия должностных лиц нанесли государству почти 1 млн гривен ущерба.

Бывшему руководителю аэропорта и директору фирмы-подрядчика сообщили подозрения по 3 статьям, а инженеру по техническому надзору - по четырем. Подозреваемым грозит от 7 до 12 лет тюремного заключения.

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