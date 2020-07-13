Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 18.07 (состоянием на 09:00)

В Украине по состоянию на утро 18 июля 2020 - 58 111 человек инфицированы коронавируса COVID-19.
Плюс 847 новых случаев за сутки.
Умерли 1477 человек (+21 летальный случай подтвержден в сутки).
Выздоровели - 30525 (+756).
До сих пор болеют: 26109 человек.
По областям (по количеству инфицированных):
1. Львовская область - 7891 человек инфицированы за все время (+137 новых лабораторно подтвержденных случая за сутки).
2. Киев - 6797 (+108).
3. Черновицкая область - 5289 (27).
4. Ровенская область - 5015 (+75).
5. Закарпатская область - 4318 (+89).
6. Ивано-Франковская область - 3385 (+76).
7. Киевская область - 3229 (+45).
8. Волынская область - 3219 (31).
9. Харьковская область - 2971 (+62).
10. Одесская область - 2492 (+57).
11. Тернопольская область - 2394 (+36).
12. Винницкая область - 2271 (+18).
13. Житомирская область - 1584 (4).
14. Днепропетровская область - 1183 (+9).
15. Хмельницкая область - 963 (+21).
16. Черкасская область - 818 (+18).
17. Донецкая область - 791 (10).
18. Кировоградская область - 677 - прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
19. Запорожская область - 665 (7).
20. Черниговская область - 632 - прошедшие сутки новых случаев не зарегистрировано.
21. Николаевская область - 510 (6).
22. Сумская область - 355 (3).
23. Полтавская область - 348 (1).
24. Херсонская область - 209 (2).
25. Луганская область - 105 (+5).