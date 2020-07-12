Вмешаться в американские выборы снова пытаются Россияне

Кандидат в президенты США и экс-вице-президент Джо Байден заявил, что получил информационную сводку, что РФ продолжает пытаться вмешаться в предстоящие выборы главы государства в США.

Также это пытается сделать Китай.

Об этом сообщает агентство Reuters.

По его словам, россияне пытаются делегитимизировать американский избирательный процесс.

"Мы знали раньше, и я гарантирую вам, что знаю сейчас, потому что теперь я снова получаю информацию . Русские по-прежнему пытаются делегитимизировать наш избирательный процесс. Факт", - заявил Байден.

Он предупредил, что если РФ продолжит вмешиваться, будет "реальная цена, которую придется заплатить", если он победит на запланированных на 3 ноября выборах президента США.

Также Байден добавил, что со стороны Китая также осуществляется вмешательство "предназначенное для того, чтобы мы потеряли уверенность в результатах" выборов.