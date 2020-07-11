В субботу утром, 18 июля, в Измаильском районе Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие.
Жертвами аварии стали 6 человек, еще троих госпитализировали.
Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается, на трассе столкнулись два легковых автомобиля.
"18 июля в 7:46 в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Сафьяны Измаильского района произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего погибли 6 человек и 3 госпитализированы, из них 1 ребенок 2018 года рождения", - говорится в сообщении.
Обстоятельства аварии выясняются.