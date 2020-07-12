 

Пираты у берегов Нигерии захватили танкер

События Сегодня, 10:5363
Пираты у берегов Нигерии захватили танкер

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер "Curacao Trader" и 15 членов экипажа, вероятно, на борту есть граждане Украины и России.

Судно шло под флагом Либерии.

Об этом сообщает портал Dryad Global, который занимается вопросами безопасности на море

Отмечается, что восемь пиратов напали на корабль в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса.

Статус корабля в настоящее время отображается как "Не под командованием".

Нападение произошло в самой дальней от берега точке среди всех случаев пиратства, зарегистрированных в Гвинейском заливе. Несмотря на наличие скоростных катеров, весьма вероятно, что преступников поддерживают с более крупного судна.

Гвинейский залив протянулся от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге и считается одним из самых опасных регионов. За текущий год там зафиксировали 45% от всех случаев нападений. Как правило, преступники захватывают заложников, чтобы потребовать за них выкуп.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Танкер, Захват, Пираты, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
АНАТОМИЯ УКРАИНСКОЙ ОЛИГАРХИИ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ВРЕМЯ. РЕАЛЬНОСТЬ
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
УКРАИНА. ПЕТЛЯ УРОБОРОСА
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Секрет старого часовщика – как победить время? (Сказка)
Кошмары украинской олигархии
Кошмары украинской олигархии

Новости по теме

Рекордное суточное количество случаев COVID-19 в мире зафиксировала ВОЗ
Рекордное суточное количество случаев COVID-19 в мире зафиксировала ВОЗ
12-июл-2020, 22:41
Когда с пляжа Одессы уберут танкер Delfi рассказал Криклий
Когда с пляжа Одессы уберут танкер Delfi рассказал Криклий
11-июл-2020, 17:05
Затонувший в Одессе танкер потребовал убрать Зеленский
Затонувший в Одессе танкер потребовал убрать Зеленский
4-июл-2020, 22:20
Возможно затопление на западе Украины из-за выхода рек из берегов
Возможно затопление на западе Украины из-за выхода рек из берегов
13-июн-2020, 13:12
У берегов Африки захваченных пиратами украинцев освободили из плена
У берегов Африки захваченных пиратами украинцев освободили из плена
25-мая-2020, 01:00

Последние новости

13:50
Политика
Кадровые изменения в руководстве Львовской ОГА инициирует Минздрав
13:46
Политика
Правозащитники призывают руководство НАБУ и судей Апелляционной палаты ВАКС прекратить нарушение закона
13:42
События
Спустя год во Франции после пожара в Нотр-Даме загорелся еще один собор
13:36
События
Сроки запуска единой системы по трансплантации назвал Степанов
11:10
Политика
Чего ожидают от минских соглашений рассказали в ЕС
11:04
События
Из-за взлома аккаунтов знаменитостей могут оштрафовать Twitter
10:58
События
Разрешение на легальную добычу янтаря впервые выдали в Украине
10:53
События
Пираты у берегов Нигерии захватили танкер
10:32
События
Рост заболеваемости коронавирусом в ноябре и феврале ожидают в Минздраве
10:30
События
В Измаильском районе Одесской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Жертвами аварии стали 6 человек, еще троих госпитализировали
10:28
События
Вмешаться в американские выборы снова пытаются Россияне
09:48
События
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 18.07 (состоянием на 09:00)
08:00
События
Растрату госсредств на реконструкции аэропорта разоблачили в Ужгороде
07:00
События
Новый симптом заражения коронавирусом, который есть только у трети инфицированных назвали, ученые
06:00
События
Подросток в Ровенской области за полгода угнал около десяти транспортных средств. Вошел во вкус он, украв авто священника в своем селе, к которому приходил на службу
05:00
События
Были опубликованы фото учений НАТО
03:00
События
Раненный студент при взрыве у метро "Шулявская" в Киеве находится в тяжелом состоянии
01:00
События
Запрет на въезд иностранцев продлила Румыния
Вчера, 2020-07-17
23:43
Политика
Генсек ООН призвал все стороны к сотрудничеству по делу МН17
23:41
События
Сеть частных видеокамер в государственную систему хотят внедрить в МВД

Новости ТОП-7

Въезд в Россию с тестом на коронавирус разрешили Украинцам3511
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 17.07 (состоянием на 09:00)3349
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 16.07 (состоянием на 09:00)2475
Обновлённые данные про заболевших и умерших от коронавируса в Украине 18.07 (состоянием на 09:00)943
Иск Нидерландов против России по делу МН17 зарегистрировал ЕСПЧ375
Небольшой рост рейтинга Зеленского зафиксировали социологи362
Пересмотр критерия для стран "красной" зоны планируют в Украине331

Досуг

iPhone не включается: что делать?
iPhone не включается: что делать?
Хотя смартфоны от купертинского производителя и отличаются высокой надежностью и стабильной работой, но все же, как и любая другая электроника, «яблочный» девайс может в любой момент столкнуться с той или иной неисправностью.
16-июл-2020, 20:24313
Рабочая спецодежда для любого предприятия и завода
Рабочая спецодежда для любого предприятия и завода
На каждом предприятии любого города каждый работник имеет спецодежду. Юридически на законодательном уровне закреплено, что каждый сотрудник должен иметь спецодежду, которая служит не просто символом принадлежности к одной компании или корпорации, но и защищает тело от различных воздействий.
16-июл-2020, 08:55108
Выбор и покупка автозапчастей в Киеве
Выбор и покупка автозапчастей в Киеве
Каждый автовладелец знает, что транспортное средство в определенный момент требует технического осмотра, а затем ремонта и замены тех или иных запчастей. В то же время возникает вопрос: где приобрести качественные детали по максимально выгодной цене?
15-июл-2020, 14:06350
Поршневые компрессоры: какие бывают и как работают
Поршневые компрессоры: какие бывают и как работают
Поршневые компрессоры остаются одними из популярных на рынке, несмотря на то, что существуют агрегаты с более современной конструкцией. Причина такой популярности: простота эксплуатации, высокая отказоустойчивость, нетребовательность в обслуживании и эффективность работы даже в тяжелых
15-июл-2020, 14:02446
Керамогранитная плитка для пола
Керамогранитная плитка для пола
На рынок напольных покрытий керамогранит стремительно ворвался всего пару десятилетий назад. И за это непродолжительное время он успел завоевать недюжинную популярность.
13-июл-2020, 17:29593
Кроссфит требует орбитрек Методичка: как на Zhelezzo.ua купить орбитрек в кредит
Кроссфит требует орбитрек Методичка: как на Zhelezzo.ua купить орбитрек в кредит
Покупка тренажера в кредит в интернет-магазине  - инновационная услуга от фирмы Zhellezzo.
10-июл-2020, 21:37200

События

Спустя год во Франции после пожара в Нотр-Даме загорелся еще один собор
Спустя год во Франции после пожара в Нотр-Даме загорелся еще один собор
Нантский собор охватило пламя, причины пожара пока неизвестны
Сегодня, 13:4223
Сроки запуска единой системы по трансплантации назвал Степанов
Сроки запуска единой системы по трансплантации назвал Степанов
Система была заказана еще в 2018 году, но "никто не может найти флешку"
Сегодня, 13:3629
Из-за взлома аккаунтов знаменитостей могут оштрафовать Twitter
Из-за взлома аккаунтов знаменитостей могут оштрафовать Twitter
Комиссия проведет тщательное расследование по соблюдению требований безопасности
Сегодня, 11:0463
Разрешение на легальную добычу янтаря впервые выдали в Украине
Разрешение на легальную добычу янтаря впервые выдали в Украине
Победители получили специальные разрешения на 5 лет
Сегодня, 10:5862
Пираты у берегов Нигерии захватили танкер
Пираты у берегов Нигерии захватили танкер
На борту могут быть украинцы
Сегодня, 10:5365
Рост заболеваемости коронавирусом в ноябре и феврале ожидают в Минздраве
Рост заболеваемости коронавирусом в ноябре и феврале ожидают в Минздраве
COVID-19 имеет сезонность
Сегодня, 10:3276
7 Днів