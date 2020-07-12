Пираты у берегов Нигерии захватили танкер

В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты атаковали танкер "Curacao Trader" и 15 членов экипажа, вероятно, на борту есть граждане Украины и России.

Судно шло под флагом Либерии.

Об этом сообщает портал Dryad Global, который занимается вопросами безопасности на море.

Отмечается, что восемь пиратов напали на корабль в 210 морских милях от нигерийского штата Байелса.

Статус корабля в настоящее время отображается как "Не под командованием".

Нападение произошло в самой дальней от берега точке среди всех случаев пиратства, зарегистрированных в Гвинейском заливе. Несмотря на наличие скоростных катеров, весьма вероятно, что преступников поддерживают с более крупного судна.

Гвинейский залив протянулся от Сенегала на севере Африки до Анголы на юге и считается одним из самых опасных регионов. За текущий год там зафиксировали 45% от всех случаев нападений. Как правило, преступники захватывают заложников, чтобы потребовать за них выкуп.