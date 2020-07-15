Четырех украинских моряков похитили у берегов Нигерии

При захвате танкера у берегов Нигерии пираты похитили четырех украинских моряков.

В общей сложности, в заложники были захвачены 13 членов экипажа.

Об этом РБК-Украина сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Максим Коваленко.

Согласно уточненной информации, в результате пиратского нападения на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии (200 миль к юго-западу) похитили 13 из 19 членов экипажа.

"Среди захваченных моряков - 4 гражданина Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела", - сообщил Коваленко.