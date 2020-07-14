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Появились детали ДТП в Одесской области с 6 погибшими

В полиции сообщили детали дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Измаильском районе Одесской области на трассе Одесса-Рени утром 18 июля. 

В аварии погибли 6 человек, еще 3 получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции

Силовики уже установили всех участников ДТП.

"В автомобиле "ВАЗ" ехали четверо 23-летних мужчин. Они - бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Ребята возвращались с отдыха и все погибли на месте происшествия. Во встречном направлении, в село Приморское Килийского района, на автомобиле Mitsubishi Outlander ехали пятеро членов семьи из Измаила. 63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сиденье, погибли на месте, еще трое - в больнице", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что столкновение авто произошло, когда "ВАЗ" выехал на встречную полосу. В полиции пока не уточняют, был ли кто-то из участников ДТП в нетрезвом состоянии.

Силовики открыли дело по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства назначен ряд экспертиз.

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