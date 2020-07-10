 

Два водохранилища в Крыму оказались на грани высыхания

События Сегодня, 19:2119
Два водохранилища в Крыму оказались на грани высыхания

В оккупированном Россией Крыму на грани высыхания оказалось Белогорское водохранилище.

Существует риск, что осенью вода в нем вообще закончится.

Об этом рассказал активист движения "Свободный Крым" Решад Меметов в комментарии "Крым.Реалии". 

В июле состояние Белогорского водохранилища существенно ухудшилось, река Биюк-Карасу, которая питает его, превратилась в ручей. Срединная часть водохранилища также пересохла, поэтому от него осталась только небольшая часть у плотины.

Меметов рассказал, что на этой неделе российские военные проложили водовод из соседнего Тайганского водохранилища на Симферополь, чтобы забрать остатки воды для нужд города.

"Осенью есть все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и соседнее Тайганское водохранилище", - добавил он.

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