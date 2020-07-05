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События Сегодня, 12:4367
Как сейчас осуществляется пропуск через КПВВ разъяснили в штабе ООС

В штабе операции Объединенных сил разъяснили, как сейчас осуществляется пропуск через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе.

Боевики пропускают только по спискам.

Об этом сообщает штаб ООС

В штабе отмечают, что пропуск через КПВВ осуществляется в условиях карантина в определенное время.

"Информируем, что руководство ООС, в том числе и Государственной пограничной службы, открыты для осуществления пропускных операций и в условиях карантина и предоставляет возможность перемещения через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка", "Новотроицкое" в определенное время", - говорится в сообщении.

В свою очередь, у российских наемников сформированы списки, по которым пропуск может разрешаться не всем категориям граждан.

"Вместе с этим от трехсторонней контактной группы получена информация, что российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через КПВВ по спискам. В связи с этим информируем о том, что вооруженные формирования РФ могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков. Просим учесть эту информацию при планировании поездок", - говорится в сообщении.

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Теги: news, новости, Украина, КППВ, ООС, 7dniv, 7dnivinfo  
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