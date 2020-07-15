9 стран попали в список "зеленых" после введения новых критериев

После введения нового порога относительно активных больных на 100 тысяч населения, в перечень "зеленых" стран попали 9 государств.

Из всех стран, которые добавились - это Албания, Румыния, Болгария, Сербия, Чехия, Египет.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Степанов заявил, что на сайте Минздрава был сразу опубликован обновленный список.

"Хотел бы подчеркнуть, что после увеличения этого порога от наших граждан, которые возвращаются из этих стран, не требуют прохождения двухнедельной самоизоляции", - отметил министр.