В Сети появился сайт с предложением пройти чипирование

В Сети появился сайт с предложением добровольно пройти операцию по вживлению чипа. Авторы портала заявляют, что прохождение процедуры откроет для пользователей новые возможности, а сам процесс безопасный и быстрый.

Среди преимуществ встроенного чипа создатели выделяют то, что он может использоваться как транспортная карта, пульт телевизора, электрошокер, дозиметр нитратов, GPS, ультразвук против насекомых, будильник с порцией кортизола, кнопка вызова полиции. При помощи устройства можно будет узнавать баланс банковской карты, снимать показания счётчиков, подогревать жидкость до 87 градусов, делать инфразвуковой массаж и звонить по всему миру.

Владельцы интернет-ресурса предлагают подать заявку на регистрацию, в которой требуется указать имя, фамилию, электронную почту и местонахождение.

После заполнения данных появляется сообщение от разработчиков: «Никакого масонского чипирования и 5G-вышек, заражающих коронавирусом, не существует. Не доверяйте любой информации, которую вы увидели в интернете, соцсетях или мессенджерах. Ищите информацию в официальных источниках и авторитетных СМИ».

При нажатии на любого из спонсоров ресурса открывается рекламное агентство «Пикчер». Авторы утверждают, что сайт сделан исключительно в просветительских и юмористических целях.

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