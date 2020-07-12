Новый антирекорд по числу активных больных коронавирусом установила Чехия

В воскресенье, 19 июля, в Чехии был зафиксирован новый коронавирусный антирекорд.

Число активных случаев Covid-19 в стране достигло 4 764, это наивысший показатель с начала пандемии.

Об этом сообщает Aktualne.

Предыдущий максимум в 4 737 активных случаев был зафиксирован в апреле этого года. Это число растет на фоне числа инфицированных, обнаруженных за сутки. В последние дни показатель превышает отметку в 100 человек.

Уточняется, что большинство случаев коронавируса обнаружены в промышленном районе страны.

Всего в Чехии, где проживает 10,7 миллионов граждан, с начала марта было зафиксировано 13 885 случаев заражения коронавирусом. Умерли от болезни 358 человек.