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События Сегодня, 15:4319
Новый антирекорд по числу активных больных коронавирусом установила Чехия

В воскресенье, 19 июля, в Чехии был зафиксирован новый коронавирусный антирекорд.

Число активных случаев Covid-19 в стране достигло 4 764, это наивысший показатель с начала пандемии. 

Об этом сообщает Aktualne.

Предыдущий максимум в 4 737 активных случаев был зафиксирован в апреле этого года. Это число растет на фоне числа инфицированных, обнаруженных за сутки. В последние дни показатель превышает отметку в 100 человек.

Уточняется, что большинство случаев коронавируса обнаружены в промышленном районе страны.

Всего в Чехии, где проживает 10,7 миллионов граждан, с начала марта было зафиксировано 13 885 случаев заражения коронавирусом. Умерли от болезни 358 человек.

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Теги: news, новости, Украина, Чехия, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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