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События Сегодня, 18:1277
Полиция задержала причастного к стрельбе в Черновцах, в результате которой погиб человек

Полиция задержала причастного к стрельбе в Черновцах, в результате которой погиб человек.

Задержанного поместили в изолятор временного содержания.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

При задержании у мужчины изъяли оружие. Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, а также об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в субботу в Черновцах на улице Небесной Сотни во время конфликта между двумя мужчинами произошла стрельба, в результате инцидента от огнестрельного ранения в голову погиб 58-летний местный житель.

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