Серия взрывов возле посольства США произошла в Ираке

Рядом с дипломатическим представительством США в "зеленой зоне", расположенной в центре Багдада, произошли два взрыва.

Третья ракета, в то же время выпущенная по центру Багдада, разорвалась в другом квартале "зеленой зоны".

Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

Как сообщается, место запуска ракет пока установить не удалось. О возможных жертвах атаки по центру иракской столицы или нанесенном материальном ущербе не сообщается.

Ракеты, запущенные из ЗРК типа "Катюша", разорвались в "зеленой зоне" во время посещения Багдада министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.