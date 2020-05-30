Тройное ДТП произошло в Харькове

В Харькове сегодня днем произошло столкновение трех автомобилей на улице Шевченко.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек, среди которых 2 ребенка.

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Сегодня около 12:20 автомобиль Daewoo Nexia выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Hyundai. От удара Hyundai столкнулся с автомобилем Honda, который двигался позади него.

В результате столкновения пострадал водитель Daewoo, а также водитель Hyundai с женой и двумя сыновьями 3 и 7 лет. Все пострадавшие были госпитализированы.

Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.