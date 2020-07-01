Из-за внезапной проверки боеготовности войск Россия усилила систему ПВО

Российские дивизионы зенитных ракетных комплексов усилили систему противовоздушной обороны (ПВО) в ходе внезапной проверки боеготовности.

Систему ПВО усилили на юге России и в аннексированном Крыму.

Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Как сообщается, более десяти дивизионов, вооруженных системами С-400, С-300, зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", из состава дивизий 4 армии ВВС и ПВО ЮВО совершили марши на позиции, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах.

Кроме того, "защиту сил общевойсковых объединений от ударов воздушного противника обеспечивают комплексы войсковой ПВО Бук-М2, Бук-М3 и ТОР-М".