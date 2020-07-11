Снова часть Симферополя осталась без воды

В воскресенье, 19 июля, в аннексированном Симферополе без водоснабжения оставили часть улиц в связи с проведением якобы аварийно-восстановительных работ.
Без воды также остались жители села Льговское Кировского района.
Об этом сообщает издание "Крым.Реалии" со ссылкой на коммунальные службы.
В частности, в Симферополе ограничено водоснабжение микрорайонов: Петровская Балка, Белое, Солнечная долина, Старый город, Каменка, Хошкельды, Сергеевка, Луговое.
Воду жителям села Льговское отключили до 23:00. Местным жителям пообещали подвоз питьевой воды специализированным транспортом по графику.
Также ранее КП "Вода Крыма" разместила информацию о запасах воды в мире и призвала потребителей оккупированного полуострова к ее рациональному использованию.
Стоит отметить, что местные СМИ сообщают о проблемах с водоснабжением в городе практически еженедельно. Формулировка обычно такая же - "аварийно-восстановительные работы".
Подконтрольные Кремлю "власти" полуострова объясняют частые отключения воды "изношенностью водопроводных сетей".