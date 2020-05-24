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События Сегодня, 08:000
Коронавирус не исчезнет даже если все оденут маски - заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает против обязательного ношения защитных масок на общенациональном уровне.

В то же время, он поддерживает американцев, которые носят маски для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом пишет "Голос Америки". 

Трамп заявил, что "верит в маски", и что они помагают боротся с распространением вируса. В то же время президент США считает, что этого не достаточно.

"Я не согласен с утверждением, что если все наденут маски, то все исчезнет", - добавил он.

Трамп также выступает за то, чтобы ношение масок было добровольным. Он добавил, что не считает законным требование обязательно носить маски.

"Я хочу, чтобы у людей была определенная свобода", - добавил американский лидер.

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Теги: news, новости, Украина, Трамп, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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