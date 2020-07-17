В честь убитого журналиста Павла Шеремета в Киеве установили памятник

В понедельник, 20 июля 2020, в четвертую годовщину убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве открыли памятник в его честь.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Памятный знак установили на улице Ивана Франко - неподалеку от дома, где жил Павел Шеремет, и на месте, где погиб.

Автором мемориала стал известный отечественный скульптор Назар Билык. Монумент выполнен в стиле белого листа бумаги с именем и фамилией убитого журналиста. На открытие памятника пришли коллеги и друзья Павла Шеремета, которые возложили цветы.



