Нужное количество подписей набрала петиция к Зеленскому о недопущении захвата Киево-Печерской Лавры

Петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить захвата Киево-Печерской Лавры набрала необходимые 25 000 подписей.
И теперь ее должен рассмотреть президент.
Об этом свидетельствуют данные на сайте петиций к президенту.
В тексте петиции речь идет о том, чтобы договор с Украинской Православной Церковью по Лавре не разрывался, а здания не передавались ПЦУ.
"Мы, верующие Украинской православной церкви, просим Вас господин Президент, не допустить попытки незаконного захвата Киево-Печерской лавры и отклонить петицию № 22/092966-эп, целью которой является явное разжигание межконфессиональной вражды", — говорится в сообщении.
До окончания сбора подписей осталось еще семь дней, а петиция уже получила поддержку 25 058 украинцев.