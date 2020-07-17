В России заявили, что коронавирус пришел к ним не из Китая, а из Европы

В Сколковском Институте Науки и Технологий заявили о том, что коронавирус попал в Россию вовсе не из Китая, а из Европы.

И случилось это якобы в конце февраля-начале марта 2020 года.

Об этом пишет РИА Новости.

"Согласно полученным данным, в отличие от других стран, вирус был завезен в Россию не из Китая, а в основном из Европы", - сказано в сообщении.

Так, по мнению ученых, которые провели первое исследование геномной эпидемиологии, многие ранние случаи его завоза не дали вспышек.

Согласно заключениям экспертов, сейчас по России циркулируют порядка девяти различных штаммов вируса, которых нет в других странах.

Дальнейшие исследования в области геномной эпидемиологии дадут понять, как будет развива