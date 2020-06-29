Во французское бюро для анализа передали "Черные ящики" самолета МАУ

Во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации доставили "черные ящики" атакованного самолета МАУ, который был сбит в Иране.

Сейчас стороны ведут предварительные обсуждения.

Об этом французское бюро сообщило в своем Twitter.

"Группа специалистов Бюро по расследованию авиационных событий Исламской Республики Иран (AAIB) прибыла в BEA вместе с регистратором полетных данных (FDR) и речевым самописцем (CVR)", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2020 года самолет рейса МАУ PS-752 был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. Тогда погибли 176 человек, среди них были и граждане Украины - члены экипажа.

Стороны долгое время решали, где будут расшифровывать бортовые самописцы самолета. Сам Иран изначально говорил, что сам будет их расшифровывать. Также был вариант, что их отправят в Украину. Впрочем, решили, что этим вопросом займется Франция.