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События Сегодня, 17:1054
На суде по делу Шеремета могут допросить Зеленского и Авакова

Президента Украины Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова могут допросить в качестве свидетелей на суде по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Соответствующие ходатайства готовит защита подозреваемых.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Дело Шеремета: что известно спустя четыре года после убийства"

По словам адвоката Тараса Беспалого, так как дело Шеремета готовится для передачи в суд для рассмотрения по существу, защита уже вырабатывает стратегию.

"В качестве свидетелей мы будем вызывать для допроса в суде господина Зеленского, господина Авакова, бывших генпрокуроров Рябошапку и Луценко. Также обязательно вызовем на допрос как свидетеля господина (замглавы МВД, - ред.) Антона Геращенко", - сообщил адвокат.

Он также объяснил, что ранее Зеленский и Аваков публично демонстрировали подробную информированность о нюансах дела Шеремета, хотя по законодательству не имеют доступа к материалам дела.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Аваков, Дело, Шеремет, 7dniv, 7dnivinfo  
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