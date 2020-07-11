В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с участием военного автомобиля "Краз" и Daewoo Lanos.

Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, еще троих людей с тяжелыми травмами госпитализировали.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Трагедия произошла сегодня утром на участке автодороги "Харьков-Симферополь" на территории Синельниковского района.

"Военнослужащий Нацгвардии двигавшийся в составе военной колонны за рулем автомобиля Краз-131 допустил выезд на встречную полосу и последующее столкновение с автомобилем Daewoo Lanos", - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель Daewoo и 12-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте. Еще трех пассажиров легкового автомобиля доставили в местную больницу.

"Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве, задержали военнослужащего одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, вероятного виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека, среди которых 12-летняя девочка", - добавили в ГБР.

Напомним, на прошлой неделе в Украине произошла череда смертельных ДТП.