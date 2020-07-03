Специалисты Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) Франции смогли успешно загрузить данные с "черного ящика" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины"

Данные были переданы в Бюро по расследованию авиационных происшествий Ирана.

Об этом французское бюро сообщило в своем Twitter.

"Данные Боинга 737 UR-PSR МАУ PS752 / данные CVR (речевого самописца - ред.), включая само событие, были успешно загружены BEA / Данные переданы в AAIB (Бюро по расследованию авиационных происшествий - ред.) Ирана", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2020 года самолет МАУ был сбит иранскими военными во время вылета из Тегерана. В результате происшествия погибли 176 человек, среди них были и граждане Украины - члены экипажа.