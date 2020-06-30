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События Сегодня, 22:3236
Военную интервенцию в Ливию одобрил парламент Египта

Парламент Египта проголосовал за отправку вооруженных сил в Ливию.

Решение аргументировали "защитой национальной безопасности Египта".

Об этом сообщает AP

Отмечается, что такой шаг может привести к прямой конфронтации Египта и Турции, близких союзников США, которые поддерживают соперничающие стороны в хаотичной войне в Ливии.

Боевые действия в Ливии начались после свержения ливийского диктатора Муаммара Каддафи. В настоящее время страна разделена между правительством на востоке, союзником которого является военный командир Халифа Хафтар, и правительством, поддерживаемым США, в Триполи на западе.

Египет поддерживает восточные ливийские силы, а Турция поддерживает силы в Триполи.

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Теги: news, новости, Украина, Египет, Ливия, 7dniv, 7dnivinfo  
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