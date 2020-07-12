Чрезвычайное положение из-за коронавируса

Доминиканская Республика объявила чрезвычайное положение в связи с ростом случаев коронавируса.

ЧП будет длиться полтора месяца.

Об этом сообщает CNN.

Соответствующий указ подписал сегодня президент страны Данило Медина. В документе указывается, что ЧП вводится на 45 дней "в связи с увеличением передачи COVID-19 и для предотвращения переполнения государственной и частной системы здравоохранения".

Какие конкретно дополнительные меры будут введены в указанный период - не сообщается. Накануне власти Доминиканы объявили о закрытии пляжей по всей стране, чтобы обеспечить социальное дистанцирование.

Последние дни на Доминикане регистрируют ежедневно более 1000 случаев коронавируса. Рост заболеваемости начался в начале лета.

На данный момент известно о почти 54 тысячах заразившихся в стране. От инфекции умерли 993 человека, еще 25,5 тысяч пациентов смогли выздороветь.