Обеспечить беспристрастное расследование убийства Шеремета призвали в ООН

В Организации Объединенных Наций призвали власти обеспечить беспристрастное расследование и справедливый судебный процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В ООН напомнили, что доступ в суд был ограничен из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека на странице Facebook.

В организации отметили, что международные стандарты по правам человека требуют, чтобы судебные слушания были публичными, если нет конкретной причины для закрытого суда.

Кроме того, отмечается, что некоторые освещающие судебный процесс журналисты сталкивались с угрозами или подвергались нападениям в присутствии полиции со стороны протестующих, поддерживающих подозреваемых на суде.